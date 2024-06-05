Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 sağlık ekipleri gelirken, kazada, araç içerisinde bulunan Burhan Kayalar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ö.B., A.D. ve Kenan Bozkurt yaralanırken, Yerköy Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.