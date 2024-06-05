Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 sağlık ekipleri gelirken, kazada, araç içerisinde bulunan Burhan Kayalar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ö.B., A.D. ve Kenan Bozkurt yaralanırken, Yerköy Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

aw220600-03.jpg

aw220600-02.jpg

aw220600-01.jpg

Son Haberler
725 araç trafikten men edildi Yerel Haberler
725 araç trafikten men edildi
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın Yaşam
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi Spor
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza Gündem
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını Gündem
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek Gündem
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek