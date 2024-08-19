Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı

Yozgat'ta otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Saraykent ilçesi E-88 karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.

H.B.C. yönetimindeki 66 AN 486 plakalı pikap, S.T. idaresindeki 66 ACU 443 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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