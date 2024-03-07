Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı

Kaynak: İHA
Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü IŞİŞ’e yönelik düzenlenen terör operasyonunda geçtiğimiz günlerde 2 Irak asıllı IŞİD üyesi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 IŞİD’li tutuklandı.

Açık kapı politikası ile sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçen milyonlarca sığınmacı arasında Ortadoğu ülkelerinde faaliyet göstermiş binlerce terör örgütü üyesi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele operasyonu IŞİD üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan IŞİD şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

aw157260-01.jpg

Son Haberler
Ev tekstilinde 2024’ün trendi: Yenilikçi ve sürdürülebilir anti-alerjik ürünler Gündem
Ev tekstilinde 2024’ün trendi: Yenilikçi ve sürdürülebilir anti-alerjik ürünler
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak Gündem
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Burcu Köksal’a yanıt Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Burcu Köksal’a yanıt
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık' Spor
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık'
Çetin Emeç mezarı başında anıldı Yaşam
Çetin Emeç mezarı başında anıldı
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu? Gündem
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu?