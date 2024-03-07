Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı

Açık kapı politikası ile sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçen milyonlarca sığınmacı arasında Ortadoğu ülkelerinde faaliyet göstermiş binlerce terör örgütü üyesi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele operasyonu IŞİD üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan IŞİD şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.