YRP ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Flaş açıklama geldi

Kaynak: HalkTv
YRP ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Flaş açıklama geldi
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi ile birleşme iddialarına yanıt verdi. Kaya, "Bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok" dedi.

Saadet Partili Kaya, "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtladı.

Kaya söz konusu iddialar sonucunda bir birleşme olmadığını söyleyerek "Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" ifadelerini kullandı.

saadet-partisi-istanbul-milletvekili-mustafa-kaya-1691219583.jpg

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir ve 1 il belediyesi kazanarak Türkiye genelinde yüzde 6,19 oy oranına sahip olmuştu.

Saadet Partisi ise yüzde 1,09 oyda kalmıştı. Seçimlerin ardından Saadet Partisi'nin YRP ile birleşme iddiası gündeme getirilmişti.

Son Haberler
Maviş otu nelere iyi geliyor? İşte mucuzileri... Şifalı Bitkiler
Maviş otu nelere iyi geliyor? İşte mucuzileri...
Komşu ülkede bebek krizi. Başbakana göre saatli bomba Dünya
Komşu ülkede bebek krizi. Başbakana göre saatli bomba
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi Ekonomi
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi
Cennetten bir köşe. Bilin bakalım burası neresi Gündem
Cennetten bir köşe. Bilin bakalım burası neresi
Ünlü alışveriş merkezinde akıl almaz hırsızlık. Tam 65 bin dolar değerinde Dünya
Ünlü alışveriş merkezinde akıl almaz hırsızlık. Tam 65 bin dolar değerinde
İstanbul'da intihar eden gencin telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı. Kabus geri döndü Yaşam
İstanbul'da intihar eden gencin telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı. Kabus geri döndü
Bit pire gibi zararlı asalak ufak böcekleri öldürüyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Bit pire gibi zararlı asalak ufak böcekleri öldürüyor. İşte o ot