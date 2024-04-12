YRP ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Flaş açıklama geldi

Saadet Partili Kaya, "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtladı.

Kaya söz konusu iddialar sonucunda bir birleşme olmadığını söyleyerek "Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir ve 1 il belediyesi kazanarak Türkiye genelinde yüzde 6,19 oy oranına sahip olmuştu.

Saadet Partisi ise yüzde 1,09 oyda kalmıştı. Seçimlerin ardından Saadet Partisi'nin YRP ile birleşme iddiası gündeme getirilmişti.