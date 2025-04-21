YRP lideri Erbakan'dan Erdoğan ve Bahçeli'yi çıldırtacak açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle birtakım pazarlıklar içine girilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda birtakım sözlü teminatlar verdiler, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler ancak son zamanlarda PKK terör örgütü ile içli dışlı bazı çevreler birtakım konuşmalar yapıyor, birtakım tavizler istiyor. Abdullah Öcalan’ın huzur hakkından yararlanması gibi, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler karar verebilir. Abdullah Öcalan‘la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir, şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez" dedi.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLER GİBİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE ARZU EDİYORUZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin 3. Olağan İl Kongresi için Trabzon'a geldi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terörsüz bir Türkiye ve kardeşliğin, barışın hakim olduğu bir Türkiye'yi herkesten çok istediğini ifade etti.

Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak elbette ki herkes gibi, bütün siyasi partiler gibi terörsüz bir Türkiye’yi arzu ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin hakim olduğu huzur ve barış iklimine sahip olan bir Türkiye’yi herkesten çok istiyorum. Ancak bununla beraber terör örgütüne taviz verecek adımların atılmasına da terör örgütüyle birtakım pazarlıklar içine girilmesine de kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yetkililer de bu konuda birtakım sözlü teminatlar verdiler, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını sözlü olarak ifade ettiler ancak son zamanlarda PKK terör örgütü ile içli dışlı bazı çevreler birtakım konuşmalar yapıyor birtakım tavizler istiyor. Abdullah Öcalan’ın huzur hakkından yararlanması gibi Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak bu olaya ne biz karar verebiliriz ne devleti yönetenler karar verebilir. Abdullah Öcalan‘la ilgili bir karar verecek olan varsa o da şehit aileleridir, şehit ailelerinden başka kimse bir karar veremez. Adaletin gereği budur, inancımız gereği de budur. Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir şeye karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.