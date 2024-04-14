YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi

Kaynak: AA
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti. YSK, ayrıca 10 ilçe ve belde için yapılan itiraz başvurularını da kabul etmedi.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Kurul saat 14.00’te toplanarak, aralarında AKP'nin Gümüşhane'deki belediye seçimlerinin iptali ve yeniden gerçekleşmesi için başvurduğu olağanüstü itiraz da dahil 11 itirazı karara bağladı.

Buna göre YSK, AKP'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu ile Tokat Erbaa Karakaya’da Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali, Ağrı Merkez’de oyların yeniden sayımı, Elazığ Arıcak Bükardı ve Kayseri Akkışla’da seçimlerin iptali taleplerini reddetti.

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CHP’nin Tekirdağ Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı talebi de kabul edilmedi. Kurul, MHP’nin Aksaray Merkez Sağlık’ta seçimlerin iptali ile Karaman Kazımkarabekir’de mazbatanın iptali, İYİ Parti’nin Ordu Çatalpınar ve Ünye’de seçimlerin iptal edilmesi taleplerini de reddetti.

BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ

Öte yandan, Siyasi partilerin ve bağımsız adayların, yerel seçimlerle ilgili 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süresi bugün saat 17.00'de sona erdi.

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