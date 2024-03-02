YSK adaylığı düşürülen CHP’li ismin adaylığını kabul etti

Kocaeli'de CHP Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, yapılan itiraz sonucunda ilçe ve il seçim kurulları tarafından düşürülmüştü. Kararı inceleyen Yüksek Seçim Kurulu, ‘tam kanunsuzluk’ nedeninden dolayı kararı kaldırarak Acurman’ın adaylığını kabul etti.

BİR PARTİ ÜYESİ ŞİKAYET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından 12 Şubat’ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen Anıl Acurman, adaylık kararının ardından partinin ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İddiaya göre, CHP üyesi M.D., Acurman’ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat’ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

İlçe seçim kurulu “ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği” gerekçesiyle Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi yönünde karar kıldı.

Acurman, M.D.’nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz etti. İtirazın ardından bu karar il seçim kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu’nun, oy birliğiyle itirazı reddetmesinden sonra Acurman’ın adaylığı düşürüldü.

YSK 'TAM KANUNSUZLUK' DEDİ

Kararı inceleyen YSK, ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulunun kararlarını "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırarak Acurman’ın yeniden adaylığına karar verdi. Karardan sonra Acurman, yeniden CHP Başiskele Belediye başkan adayı oldu.