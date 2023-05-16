YSK Başkanı Ahmet Yener'den itirazlara yönelik açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, siyasi parti temsilcilerinin ortak dilekçeleriyle 5 ülkedeki oy verme tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun daha fazla oy aldığı ABD'de oy verme işleminin 2 güne düşürüldüğü duyurulmuştu.

YSK Başkanı Yener, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması için kurulumuz alınması gereken tedbirler üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli basın kuruluşlarında, kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatlerine ilişkin değişik açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz.

Kurulumuz, Dışişleri Bakanlığı'nın ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi, ayrıca; Avustralya, Sdyney'de, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller Sol Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ile gerekli iletişimleri kurmuş ve; ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir."