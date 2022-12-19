YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde üçüncü kez aday olup olamayacağına yönelik tartışmalar sürüyor.

Anayasaya göre bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor. 101'inci maddenin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadesi yer alıyor. Konunun ilerleyen süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşınması bekleniyor.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, DW Türkçe'den Alican Uludağ'a açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?" şeklindeki soruya "Şu anda mevcut Sayın Cumhurbaşkanı aday olduğunu söylüyor. Ancak adaylık konusunun bizim önümüze gelme ihtimali var. Benim görev sürem 24 Ocak'ta doluyor. Ancak yerimize gelecek adaylar seçilemezse bizim görevimiz devam eder. Bu nedenle önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. Somut bir şey söylemem mümkün değil. İhsas-ı rey olur" yanıtını verdi.

Peki YSK, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olup olamayacağına ilişkin bir çalışma yaptı mı?

Kurul'un önüne resmi olarak bu tartışmanın gelmediğini, bu nedenle kurumsal olarak henüz bir çalışma yapılmadığını anlatan Akkaya, konuyu soran partilere de görüş bildirmediklerini söyledi.

'KENDİME GÖRE ÇALIŞMA YAPTIRDIM, KURUL ÜYELERİYLE PAYLAŞMADIM'

Akkaya, "Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur… Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz" dedi.

'GÜVENDİĞİM BİR ARKADAŞIMLA İSTİŞARE ETTİM, KANAAT OLUŞTU'

Akkaya, "Peki, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir kanaatiniz oluştu mu?" sorusu üzerine ise "Bir kanaatim var. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan, güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık. Görüşüm oluştu. Bununla ilgili sürekli yazılanları okuduk" ifadesini kullandı. Görüşünün ne olduğunu ise açıklamadı.

TARTIŞMA YSK'NIN GÜNDEMİNE NE ZAMAN GELİR?

Akkaya, normalde yasa gereği seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını kaydetti. Öncesinde 60 günlük seçim takvimi açıkladıklarını belirten Akkaya, Cumhurbaşkanlığına adaylığın bu takvim içinde yapılacağını, itirazların ve kesin aday listesinin de bu süreçte olacağını kaydetti. Akkaya'nın işaret ettiği takvimin erken seçim kararı alınmaması halinde Nisan ayı ortasında açıklanması bekleniyor.