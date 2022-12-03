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"Suriyeli seçmen" iddialarını yalanlayamadı

YSK’nın seçmen kütüğüne ilişkin raporda 466 bin 105 Suriyeli seçmen olduğuna ilişkin iddialara çarpıcı bir yanıt geldi. Söz konusu iddiaları yalanlayamayan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor” dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:10
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YSK Başkanı Muharrem Akkaya "Suriyeli seçmen" iddialarını yalanlayamadı

''Suriyeli seçmen'' iddialarını yalanlayamadı
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.

Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:

"Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."

İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

 

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Sabırla bekliyoruz Sandıkta görüşmek dileği ile
3.12.2022 13:22
Siz bu memleketi perişan etmek için elinizden geleni ardınıza koymadıniz.Durmak yok seçmen üretmeye devam  
 
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