YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklama geldi. O açıklama da Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ilgiliydi.

YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı

Oyunu kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'den önemli bir açıklama geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi" gerekiyor açıklaması yaptı.

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri için bugün sandık başında. Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim devam ederken uyarılarda bulundu.

Yener; bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin oy pusulasının olduğu noktayı karalamak yönünde bir iddia var, doğru mudur" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İddianın doğruluğunu teyit edemedik. Tüm sandık kurulu başkanlarımıza SMS yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır arkadaşlar.

Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanlığı aday pusulasında değişiklik söz konusu değildir. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekir."

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