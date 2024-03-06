YSK, CHP'nin AKP reklam filminin yasaklanması talebini reddetti

Kaynak: AA
YSK, CHP'nin AKP reklam filminin yasaklanması talebini reddetti
YSK, CHP'nin, AKP'nin 31 Mart pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı bir reklam filminin, "ezan sesi" ve "Türk bayrağı" içermesi nedeniyle yasaklanması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul'a sunduğu dilekçede, AK Parti tarafından 4 Mart'ta yayımlanan reklam filminin yasaklanmasını istedi.

EZAN SESİ VE BAYRAK

Dilekçede, AKP'nin seçim için hazırlattığı 1.45 dakikalık reklam filminin 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ile reklam filminin tamamında ana tema olarak forma üzerinde Türk bayrağı kullanıldığı belirtildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, seçim propagandasında Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanılamayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen dilekçede, 2014'teki benzer bir reklam filminin yasaklandığı anımsatıldı.

Dilekçede, "Türk bayrağı ve ezan sesi kullanılan siyasi reklamın televizyonlarda, radyolarda ve internette yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar verilmesi" talep edildi.

Başvuruyu görüşen YSK, söz konusu talebi reddetti.

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