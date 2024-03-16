YSK görevlisinden öğretmenlere hakaret. ‘Aptal aptal sorular sormayın’

Kaynak: Haber Merkezi
YSK görevlisinden öğretmenlere hakaret. ‘Aptal aptal sorular sormayın’
Şanlıurfa’da yapılan eğitim toplantısı esnasında bir seçim kurulu görevlisi, yerel seçimlerde görevlendirilen öğretmenlere hakaret etti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevli hakkında inceleme başlatıldı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapacak öğretmenlere yönelik ilçe seçim kurulu yöneticileri, bir okulda eğitim toplantısı yaptı.

Seçimde uyulması gereken kuralların anlatıldığı toplantıda ismi açıklanmayan seçim kurulu görevlisi, 20 dakikalık videonun ardından öğretmenlere “Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın” diyerek hakaret etmesi üzerine, bazı öğretmenler duruma tepki gösterdi.

Yaşananlar salondaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı.

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