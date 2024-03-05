YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini kesinleştirdi ve internet sitesinde yayımladı.

İstanbul, en fazla adayın yarışacağı il oldu

YSK'nin açıkladığı listeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için toplamda 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız olmak üzere 49 aday yarışacak. Bu, en fazla adayın yarışacağı il olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep ve Malatya'da da yoğun adaylık yarışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız olmak üzere 29 aday yarışırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 28 aday seçmenin karşısına çıkacak.

Ankara ve İzmir'de de aday sayısı dikkate değer

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplamda 24 aday, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız olmak üzere 27 aday seçmenin tercihine sunulacak.

Bazı bölgelerde tek adaylık durumu

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına bağımsız aday bulunmuyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday gösterdi.

Siyasi partilerin bazı bölgelerde tek adayı bulunuyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı bulunurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

Kesin aday listeleri daha önce ilan edilmişti

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler daha önce, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.