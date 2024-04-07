YSK tüm itirazları karara bağladı

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından bu defa da seçimlere yapılan itirazlar gündemden düşmüyor. Bazı illerde sandıklar tamamen yeniden sayılırken kimi yerlerde ise partilerin aldığı oylar birbirine çok yakın olmasına rağmen yapılan itirazlar kabul görmedi.

YSK 5 partinin yaptığı itirazları karara bağladı. Buna göre CHP, AKP, YRP, DEM ve MHP’nin yaptığı itirazlarda yalnızca DEM partinin yaptığı itiraz kabul edildi.

CHP’nin Kocaeli Körfez ilçesinde belediye başkanı seçimine dair oyların yeniden sayım talebi veya seçimin yenilenmesine dair yaptığı talep reddedildi.

CHP, Adıyaman Besni Belediye Başkanı seçimlerinin iptalini istedi; reddedildi.

MHP, Samsun Salıpazarı Belediye Başkanı oy pusulalarının yeniden sayılmasını istedi, reddedildi. Yeniden Refah Partisi, Bafra Belediye Başkanı seçiminin iptalini istedi, reddedildi.

AKP, Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini istedi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi, Samsun Vezirköprü Belediye Başkanlığı Seçimi'nin veya mazbatanın iptalini istedi, reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması yönünde verdiği kararın kaldırılmasını talebi kabul edildi.