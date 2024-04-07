YSK tüm itirazları karara bağladı

Kaynak: Halk TV
YSK tüm itirazları karara bağladı
YSK yerel seçimlerin ardından sandık sonuçlarına itiraz eden 5 partinin yaptığı itirazları karara bağladı.

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından bu defa da seçimlere yapılan itirazlar gündemden düşmüyor. Bazı illerde sandıklar tamamen yeniden sayılırken kimi yerlerde ise partilerin aldığı oylar birbirine çok yakın olmasına rağmen yapılan itirazlar kabul görmedi.

YSK 5 partinin yaptığı itirazları karara bağladı. Buna göre CHP, AKP, YRP, DEM ve MHP’nin yaptığı itirazlarda yalnızca DEM partinin yaptığı itiraz kabul edildi.

CHP’nin Kocaeli Körfez ilçesinde belediye başkanı seçimine dair oyların yeniden sayım talebi veya seçimin yenilenmesine dair yaptığı talep reddedildi.

CHP, Adıyaman Besni Belediye Başkanı seçimlerinin iptalini istedi; reddedildi.

MHP, Samsun Salıpazarı Belediye Başkanı oy pusulalarının yeniden sayılmasını istedi, reddedildi. Yeniden Refah Partisi, Bafra Belediye Başkanı seçiminin iptalini istedi, reddedildi.

AKP, Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini istedi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi, Samsun Vezirköprü Belediye Başkanlığı Seçimi'nin veya mazbatanın iptalini istedi, reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması yönünde verdiği kararın kaldırılmasını talebi kabul edildi.

kapak-134723.webp

ekran-goruntusu-2024-04-07-140457.png

İlgili Haberler
15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti
Son Haberler
Cem Yılmaz da abonelik sistemine geçti Magazin
Cem Yılmaz da abonelik sistemine geçti
Antalya'da tefecilik operasyonu Yerel Haberler
Antalya'da tefecilik operasyonu
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi Gündem
ŞAP hastası 29 hayvanı satmak istedi
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Konya'da Yaşam
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Konya'da
15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti Gündem
15 yaşındaki kamyon sürücüsü motosikletliye çarptı. Motosikletli hayatını kaybetti
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı Gündem
Akaryakıt kaçakçılığında 2 gözaltı
Deniz Türüç şampiyonluk maçı için stada geldi. Tarafını belli etti Spor
Deniz Türüç şampiyonluk maçı için stada geldi. Tarafını belli etti