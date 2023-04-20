YSK üç partiyle ilgili son kararını verdi

YSK seçim kurulu üç partinin seçimlerde sandık görevlisi bulunduramayacağını açıkladı.

YSK üç partiyle ilgili son kararını verdi

Seçim mevzuatına göre sandık kurullarında son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcileri görev alabiliyor.

2018’deki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin birinci bölgelerinde ilk 5 oyu alan partiler AKP, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP oldu. Fakat; seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı alan HDP, 14 Mayıs'ta sandık kurullarında temsilci bulundurma hakkını kaybetti.

En çok oyu alan 6. parti olan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu nedenle de Saadet Partisi de sandık kurullarında görev alamayacak. Bu illerde 7. parti konumunda bulunan Vatan Partili isimler bildirimde bulunmaları halinde sandık kurullarında görev alabilecek. 3 büyükşehrin yanı sıra bu durum Diyarbakır ve Trabzon gibi illerde de geçerli olacak.

İSTANBUL(1. BÖLGE) ANKARA(1. BÖLGE) İZMİR(1. BÖLGE)

1. AK PARTİ CHP CHP

2. CHP AK PARTİ AK PARTİ

3. HDP (-) İYİ PARTİ İYİ PARTİ

4. MHP MHP HDP (-)

5. İYİ PARTİ HDP (-) MHP

6. SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)

7. VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ

Bu partilerin yanı sıra benzer durum HÜDAPAR’ı da etkileyecek. Gaziantep ve Adana'da seçime AKP listelerinden giren HÜDA-PAR da, HDP ve Saadet Partisi gibi sandık kurullarında üye bulunduramayacak. Burada da yine Vatan Partisi temsilcileri sandık kurullarında görev alabilecek.

GAZİANTEP - ADANA

1. AK PARTİ AK PARTİ

2. CHP CHP

3. MHP HDP (-)

4. HDP (-) İYİ PARTİ

5. İYİ PARTİ MHP

6. SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)

7. HÜDAPAR (-) HÜDAPAR (-)

8. VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ

ERZURUM’DA 5. KOLTUK SEÇMENLERDEN DOLDURULACAK

Erzurum’da sandık kurulu temsilcilerinin belirlenmesi için ayrı bir süreç yürütülecek. 2018’de Erzurum'da 8 parti seçime katılmıştı. 14 Mayıs'ta bu partilerden CHP, HDP, Saadet ve HÜDAPAR seçime katılmayacak. Bu durumda, 5. parti için temsilcilik koltuğu boş kalacak. Bunun önlenmesi için de mevzuat gereği seçmenler arasından görevlendirme yapılacak.

ERZURUM

1. AK PARTİ

2. MHP

3. HDP (-)

4. İYİ PARTİ

5. CHP (-)

6. SAADET PARTİSİ (-)

7. HÜDAPAR (-)

8. VATAN PARTİSİ

YSK’DAN “MÜŞAHİT” KARARI

Fakat sandık kurullarında olamayacak ve sandıklara temsilci gönderemeyecek siyasi partiler için Yüksek Seçim Kurulu bir karar daha açıkladı. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek.

Müşahitlerin herhangi bir karar alma ya da karara etki etme gibi bir durumu bulunmasa da seçim sürecinde oy verme ve sayım işlemlerini gözlemleyebilecek.

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