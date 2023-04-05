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YSK üyeleri deprem bölgesinde: İncelemeler yapılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, seçimlerin sağlıklı yürütülmesi, eksikliklerin giderilmesi amacıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. 

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:40
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YSK üyeleri deprem bölgesinde: İncelemeler yapılıyor

YSK üyeleri deprem bölgesinde: İncelemeler yapılıyor
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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nca görevlendirilen heyetler, ilk aşamada, bölgede personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında eksiklikleri tespit etti. Bu tespitlerin ardından eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldü. YSK üyeleri, heyetlerin belirlediği sorunların giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gitti.

Kurul üyeleri, dün Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Üyeler, Nurdağı, İslahiye ve Hatay'da da bugün ve yarın incelemelerini sürdürecek.

YSK üyeleri, bölgede alınan önlemleri yerinde görecek, barınma ve oy kullanma yerlerine ilişkin sorunların giderilip giderilmediğiyle ilgili son durumu değerlendirecek.

YSK Başkanlığı tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet, 11 ildeki incelemelerinin ardından bölgede personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespit yapmış, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemleri kurul üyelerine sunmuştu. (AA)
 

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