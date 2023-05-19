YSK’dan ‘seçmen kağıdı’ kararı

YSK, AKP'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılması kararını aldı.

YSK’dan ‘seçmen kağıdı’ kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

AA’nın haberine göre kurul, dün yapılan toplantısında, AKP YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

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