YSK'dan Süleyman Soylu'ye ret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Yüksek Seçim Kurulu'ndan red kararı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) paralel bir seçim takip sistemi kurduğu iddiasının ardından İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın da (GAMER) dün YSK’dan yurt içi ve yurt dışı sandık bilgilerini istediği ortaya çıktı. CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, GAMER’in talebinin oy çokluğu ile reddedildiğini açıkladı.

Erkek, İçişleri Bakanlığı'nın YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu iddia etmiş ve bu iddialarına ilişkin bir de video yayınlamıştı. Erkek, “Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş” ifadesini kullanmıştı.

OY ÇOKLUĞUYLA RET

T24'ten Bu iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren GAMER tarafından da dün YSK’ya bilgi talebi başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. GAMER’in YSK’dan yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıkların bilgisini istediğini açıklayan CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu, bu talebin aynı gün YSK tarafından oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi.