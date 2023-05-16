YSK'dan yurt dışı seçim süresi kararı. CHP itiraz etmişti

CHP'nin Kılıçdaroğlu'na yüksek oy çıkan ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YKS’ya itiraz etmesinin ardından süre 2 günden 5 güne çıkarıldı.

YSK'dan yurt dışı seçim süresi kararı. CHP itiraz etmişti

Seçimde gözler 2. Tura çekilmişken yurtdışında oy verme süreleriyle ilgili bir skandal ortaya çıkmıştı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı ABD, Kanada gibi ülkelerde oy verme süresinin 4 günden 2 güne düşürüldüğü fark edilmişti.

CHP Kılıçdaroğlu'na yüksek oy çıkan ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

CHP'nin YSK'ye itirazı kabul edildi. Buna göre yurtdışında oy verme süresi uzatıldı. İtirazın ardından süre 2 günden 5 güne çıkarıldı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" dedi.

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MUHARREM ERKEK YSK ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Erkek, YSK önünde açıklama yapmıştı.

"MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ"

YSK'ye başvuru yaptıklarını belirten Erkek, "Kurulumuz biraz sonra toplantısında gündemine alıp, kararını verecek. Maç devam ediyor, bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma süresinin kısaltılması kararına itiraz edileceğini duyurmuştu.

Özcan, Twitter paylaşımında “Sayın Genel Başkanımız'a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yayınladığı açıklamada gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs arasında yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Washington ve Ottawa büyükelçilikleri ise cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma süresinin 20-21 Mayıs'ta olacağını ve sadece 2 gün süreceğini duyurdu.

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