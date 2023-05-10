YSK'den İçişleri'nin 'GAMER' kararına yasak

YSK, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde GAMER sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

YSK'den İçişleri'nin 'GAMER' kararına yasak

YSK, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

Bakanlığın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde GAMER sayfasına kaydedilmesi, paralel seçim kurulu olarak değerlendirilmişti.

CHP'Lİ MURAT BAKAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu uygulama CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından kamuoyunun gündemine taşınmış, sandık sonuçlarını GAMER isimli uygulamaya kaydetmek isteyen İçişleri Bakanlığı’nın, kolluk gücünü sözlü olarak yasadışı görevlendirdiği belirtilmişti.

PARALEL SEÇİM TAKİP SİSTEMİ TEPKİ ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığı, YSK’ye paralel bir seçim takip sistemi kurmasıyla tepki çekmiş, hukuksuz kararın uygulanmaması için YSK'ye çağrı yapılmıştı. Bakanlığın GAMER üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK'den dönmüştü.

Bakanlık bunun üzerine sandık sonuçlarının polis ve jandarma tarafından alınıp Excel tablosu haline getirilerek GAMER'e gönderilmesini kararlaştırmıştı.

YSK REDDETTİ

Cuma günü (5 Mayıs) 81 ilde GAMER'den sorumlu vali yardımcıları ve GAMER müdürleri toplanmış, toplantıda YSK'nin reddi ve kamuoyundaki itirazlardan ötürü e-sistem üzerinden girişlerin yapılamayacağı belirtilmişti. Bu nedenle sandıklardan polis ve jandarma marifetiyle alınan bilgilerin Excel formatında Ankara GAMER'e gönderilmesi yönünde talimat verilmişti.

YSK'DAN YASAK GELDİ

YSK, İçişleri Bakanlığı'nın bu girişimini de yasakladı.

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