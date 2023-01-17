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Danıştay Yüksek Seçim Kurulu'nun iki yeni üyesini seçti

Danıştay Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için yapılan seçim sonucunda Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK'nın yeni üyeleri oldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:19
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YSK'nın yeni üyeleri Ali Çopur ve İsmail Kalender oldu

Danıştay Yüksek Seçim Kurulu'nun iki yeni üyesini seçti
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YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı.

Danıştay Genel Kurulundaki seçim sonucunda, üyeler Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nın yeni üyeleri oldu. 109 üyenin oy kullandığı seçimde, İsmail Kalender 66, Ali Çopur 65 oy aldı.

YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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