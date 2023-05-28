YSK'ya ait imza çizelgesinin silinebilir olduğu ortaya çıktı. Şeytanın aklına gelmez

İstanbul Çekmeköy'deki bazı sandıklarda, YSK'ya ait imza çizelgelerinde yazıların küçük bir parmak hareketiyle silinebilir olarak hazırlandığı tespit edildi.

YSK'ya ait imza çizelgesinin silinebilir olduğu ortaya çıktı. Şeytanın aklına gelmez

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Oy verme işlemi sürerken, akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıkarıldı.

Çekmeköy’de birçok sandıkta yüksek seçim kurulunun gönderdiği imza çizelgesindeki isimlerin küçük bir parmak hareketiyle silinebildiği ortaya çıktı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısının aktardığı bilgide ise yine Çekmeköy’de 1446. Sandık’ta benzer bir problemin yaşandığı görüldü.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP: "Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunması ile silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapılmış, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikayette bulunulmuştur."

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