YTB Başkanı: Yurt dışında seçimlere katılım oranında artış var

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanma oranının önceki yıllara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.

YTB Başkanı: Yurt dışında seçimlere katılım oranında artış var

Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezini ziyaret eden Eren, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların 6. kez oy kullandığını hatırlatan Eren, "3,4 milyon seçmenimiz var. En son seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy kullanma oranı olmuştu, bu seçimde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyoruz. Bugüne kadar Almanya'da 470 bine yakın vatandaşımız oy kullandı ve son seçime göre yüzde 33'lük bir artış söz konusu. Bu oranın daha da artmasını temenni ediyoruz, bu da gözüküyor. Bu hafta sonu büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Vatandaşlarımızı olabildiğince hafta içi oy kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, "Bir demokrasi şenliği yaşanıyor, hakikaten çok mutluyuz. Sandıkların ayaklarına gelmesinden dolayı vatandaşımız çok memnun." dedi.

Sandık kurullarının çok profesyonel çalıştığını vurgulayan Eren, "İki memur ve yanlarında parti temsilcileri, müşahitler var. Burada son derece güvenli bir seçim ortamı var. 13 gün boyunca oyların saklandığı odaya her parti kendi kilidini takarak oylar saklanıyor. Türkiye, bu konuda açık ara dünya ülkelerinin önünde. 73 ülkede 160 oy kullanma merkezinde başka bu operasyonu yapabilen yok." diye konuştu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Eren ile YTB heyetine seçim merkezi hakkında bilgi verdi.

(AA)

Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası transfer rotasını belirleyecek. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası transfer rotasını belirleyecek. Turgay Beşyıldız yazdı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü
Hercaimenekşe bitkisi cilt hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hercaimenekşe bitkisi cilt hastalıklarına iyi geliyor
Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın Spor
Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın
MESKİ'den Mersin için ‘çok şiddetli kuraklık’ uyarısı Güncel
MESKİ'den Mersin için ‘çok şiddetli kuraklık’ uyarısı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu Güncel
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor