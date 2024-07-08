Yük asansörüne başı sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Olay, bu akşamüstü Fatih'teki Malta Çarşısı'nda gerçekleşti. Aktarılanlara göre aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra bozularak ara katta kaldı. İşçi tam asansörden çıkmaya çalışırken asansör yeniden çalışınca başı sıkıştı.

Hemen 112 acil servise ihbar yapıldı. İhbar üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine geler itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkarabildi. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

S.İ.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.