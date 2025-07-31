Yük asansörünün halatı koptu! İstanbul’da feci kaza: 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Ümraniye’de bir iş merkezinin 4’üncü katında bulunduğu sırada yük asansörünün halatı koptu. Asansörün içerisinde bulunan 44 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki yük asansörünün, dördüncü kattayken halatın kopması sonucu düşmesiyle asansörün içinde bulunan B.A. (44) isimli işçi ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, B.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz işçinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yük asansörünün halatı koptu! İstanbul’da feci kaza: 1 kişi öldü

Yük asansörünün halatı koptu! İstanbul’da feci kaza: 1 kişi öldü

Yük asansörünün halatı koptu! İstanbul’da feci kaza: 1 kişi öldü

Yük asansörünün halatı koptu! İstanbul’da feci kaza: 1 kişi öldü

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