Yük asansörünün kancası çıktı! Bir işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir işçi iş yerinde bindiği yük asansörünün kancasının yerinden çıkması sonucu asansörle birlikte düştü.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'ndaki bir et entegre tesisinde çalışan işçi 51 yaşındaki Nurkan Bostan'ın bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması sonucu 1 kat aşağıya düştü.
DÜŞMENİN ŞİDDETİYLE AĞIR YARALANDI
Düşmenin şiddeti ile Bostan ağır bir şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Bostan'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.