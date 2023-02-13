Yük gemisi 7 gün sonra yüzdü 

İHA'nın haberine göre, Şile Sofular mevkiinde 6 Şubat pazartesi günü Zonguldak Ereğli'den buğday almak için Ukrayna'ya giden "TQ Ordu" isimli kuru yük gemisi, gece saat 23.30 sıralarında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şile Sofular mevkiinde karaya oturdu.

İlk gün yardım talebinin gelmediği 23 personelli gemi bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan sualtı sörveyinin ardından kurtarma uzmanı, gemi kurtaran, mehmetçik, kurtarma-8, şark Römorkörleri ve KEGM-10 Botu refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.