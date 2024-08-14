Yük taşıyan garibanın el arabasına vurup kaçtı. Vay maganda vay

İstanbul’da çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir şoförün yük taşıyan bir emekçinin el arabasına çarptığı anlar gündem oldu.

Emekçinin yüklerin çarpmanın etkisiyle yere düştüğü görülürken şoför olay yerinden hızla uzaklaştı. Farklı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan videonun altına ise farklı görüşte yorumlar yapıldı.

Yorumlarda kimi şoförün acemi olabileceğini savunurken, kimi ise yaptığının yanlış olduğunu belirtti.

Paylaşımın altına “İnsan olsa iner özür diler yardımcı olur, burada güzel sekilde yorumlanır”, ““Emek vermiş olsaydı, emekçinin halinden anlardı” , “Derhal hakkında işlem yapılması gerekiyor” , “Araba yolu yük taşıyan adamın yolu değil. Orayı devamlı işgal etmesi ve akan trafiği yavaşlatıyor. Sürücülere rahatsızlık veriyor. Trafik polisi bu gibi durumlarda bir şey yapmadığı için, sürücü yapılması gerekeni yapmış. Her şeyi dramatize etmenin anlamı yok” , “Ülkede saygısızlık zirve yaptı ya” , "İnsan iner özür diler alacaksın arabadan aşağı bunları” şeklinde yorumlar yapıldı.