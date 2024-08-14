Yük taşıyan garibanın el arabasına vurup kaçtı. Vay maganda vay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yük taşıyan garibanın el arabasına vurup kaçtı. Vay maganda vay

İstanbul’da yük taşıyan bir emekçinin arabasına çarpıp kaçan şoför sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir şoförün yük taşıyan bir emekçinin el arabasına çarptığı anlar gündem oldu.

Emekçinin yüklerin çarpmanın etkisiyle yere düştüğü görülürken şoför olay yerinden hızla uzaklaştı. Farklı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan videonun altına ise farklı görüşte yorumlar yapıldı.

emekci-3.jpg

Yorumlarda kimi şoförün acemi olabileceğini savunurken, kimi ise yaptığının yanlış olduğunu belirtti.

Paylaşımın altına “İnsan olsa iner özür diler yardımcı olur, burada güzel sekilde yorumlanır”, ““Emek vermiş olsaydı, emekçinin halinden anlardı” , “Derhal hakkında işlem yapılması gerekiyor” , “Araba yolu yük taşıyan adamın yolu değil. Orayı devamlı işgal etmesi ve akan trafiği yavaşlatıyor. Sürücülere rahatsızlık veriyor. Trafik polisi bu gibi durumlarda bir şey yapmadığı için, sürücü yapılması gerekeni yapmış. Her şeyi dramatize etmenin anlamı yok” , “Ülkede saygısızlık zirve yaptı ya” , "İnsan iner özür diler alacaksın arabadan aşağı bunları şeklinde yorumlar yapıldı.

yorum-6-001.jpg

yroum-5.jpg

yorumm4.jpg

yorum1.jpg

yorum.jpg

İlgili Haberler
Koç Holding çalışanı ofisten paylaşınca yorum yağdı
İmam Hatip Müdürü: Okulda başı açık öğrenci istemiyorum
Son Haberler
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız Gündem
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı Gündem
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı Spor
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı Dünya
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu Yerel Haberler
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı Gündem
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti Gündem
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti