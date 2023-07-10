Yük treni istasyona 50 metre kala raydan çıktı

Samsun'dan Sivasa yük taşıyan tren Kavak İstasyonuna 50 metre kala raydan çıktı.

Yük treni istasyona 50 metre kala raydan çıktı

Samsun’dan Sivas’a 1200 ton ağırlığında inşaat malzemeleri ve demir taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait yük treni raydan çıktı.

Samsun Kavak’taki yoğun yağış nedeniyle raylara biriken taşlar ve kumdan dolayı raydan çıkan trende maddi hasar oluştu.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Kavak İstasyonuna 50 metre kala meydana gelen kazada 30 tane vagonu bulunan trende maddi hasar oluştu.

Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Samsun-Sivas tren hattı ulaşıma kapanırken, yetkililer ise ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.

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