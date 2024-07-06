Yüksek Hızlı Tren seferlerine ayarlama

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara YHT seferlerinin iptal edildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı, tren seferlerinin devam ettiği vurgulandı.



Açıklamada, TCDD tarafından Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışmaları yapıldığı ve bu sebeple seyahat süresinin yaklaşık 68 dakika uzadığı belirtildi. Bu durum, tren saatlerinin yeniden düzenlenmesini gerekiyor.

Yeni sefer saatleri ise şu şekilde:



ANKARA TRENİ:



Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

İstanbul Treni:

Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15

DÖNÜŞ TRENLERİ:



Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

İstanbul Söğütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44

Bu düzenlemenin Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.