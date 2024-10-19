Yüksek ilaç maliyetleri yaşlıları vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek ilaç maliyetleri yaşlıları vurdu

Yeni yayınlanan bir rapor, ABD'deki 65 yaş ve üzerindeki bireylerin %4'ünün yüksek maliyetler nedeniyle reçetelerini doldurmadığını ve %3'ünün ilaçlarını önerildiği gibi almadığını ortaya koydu. Araştırma, yaşlılar için sağlık hizmetlerine erişim eşitsizliklerini ele almayı amaçlıyor.

2021-2022 Ulusal Sağlık Mülakatı Anketi'ne dayanan yeni bir rapor, ABD'deki 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin %89'unun reçeteli ilaç kullandığını ancak %4'ünün maliyet nedeniyle reçetelerini doldurmadığını ortaya koydu. Raporda, ilaçlarını maliyet nedeniyle düzgün bir şekilde kullanmayan yaşlıların oranı ise %3 olarak belirlendi.

Araştırmacılar, aynı zamanda yaşlı bireylerin yaklaşık %17'sinin ilaç kapsama alanından yoksun olduğunu ve bu grubun en sık reçete doldurmaktan kaçındığını veya ilaçlarını önerildiği gibi almadığını vurguladı. Bu bireylerin sağlık durumunun da kötü olduğu, engellilik yaşadıkları ve gıda güvensizliği sorunları yaşadıkları belirtildi.

Samantha Anderer'ın kaleme aldığı çalışma, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Araştırmanın sonuçları, yaşlı yetişkinlerin sağlık sonuçlarını iyileştirmek için önem taşıyor.

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