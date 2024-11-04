"Yüksek kazanç" vaadi yakalattı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suçluları yakalamak için koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyor. "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.

Şüpheliler, sosyal medya üzerinden, "yüksek kazanç', "forex kazanç" ve "yatırım temsilcisi" ilanı ve reklamı verip yanıltıcı paylaşımlarda bulunup, kişileri web sitelerindeki aldatıcı linklerle yönlendirdikleri, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağladıkları ve haksız kazanç temin edip, farklı şehirlerde paravan şirketler kurdukları tespit edildi.

​​​​​​​Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındılar. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

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Eskişehir'de yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İstanbul'da yakalanan 1 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.