'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yatırım danışmanı’ olduklarını söyleyerek 1 kişiye yüksek kazanç vaat edip 450 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 5 kişiyi yakalamak için çalışma yürüttü. Ekiplerin operasyonu sonucu 5 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı. Zonguldak’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) serbest bırakıldı.