'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yatırım danışmanı’ olduklarını söyleyerek 1 kişiye yüksek kazanç vaat edip 450 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 5 kişiyi yakalamak için çalışma yürüttü. Ekiplerin operasyonu sonucu 5 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı. Zonguldak’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) serbest bırakıldı.
12 Aralık 2023 Salı