Din adamlarının faizsiz bankacılığa inanmadığı ortaya çıktı. 2019 yılında Mustafa Arpaçık Bingöl Üniversitesi’nde “Din Görevlilerinin İslami Finansal Araçlara ve Katılım Bankacılığına Bakış Açısı” adlı bir yüksek lisans tezi yazdı. Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya’daki din görevlileriyle yapılan anket sonucu yazılan yüksek lisans tezinden ilginç sonuçlar çıktı.

353 din görevlisiyle yapılan ankette çoğunluk katılım bankacılığının faizsiz bankacılık olmadığını savundu.

“Katılım bankacılığı faizsiz bankacılıktır” görüşüne “kesinlikle katılmıyorum” diyen 75, “katılmıyorum” diyenler 79 kişiyken, “kesinlikle katılıyorum” diyenler 10 kişi, “katılıyorum” diyenler 54 kişi de kaldı.

Bu verilere göre 154 din adamı katılım bankacılığın faizsiz bankacılık olmadığı görüşündeyken, 64 din görevlisi de faizsiz bankacılık olduğunu savundu. 88 kişi ise fikrinin olmadığını savundu.

Diyanet’in faizsiz bankacılığı savunmasına rağmen din adamlarının büyük çoğunluğunun farklı görüşte olması dikkat çekti.



DİN ADAMLARI: FAİZSİZ BANKACILIĞI HALKA ÖNERMEM



Ankette bir başka ilginç sonuç da “Vatandaşlara geleneksel bankaların aksine işlemlerini katılım bankacılığı aracılığı ile yapmasını öneririm” tezinde yaşandı.

Din adamlarının 116’sı bu teze katılmadığını söylerken, 114 kişi de katıldığını söyledi. 76 kişi de bu konuda fikrinin olmadığını dile geçirdi.



ANKET: İŞLEMLERİMİ FAİZSİZ BANKACILIKLA YAPMAM



Din görevlilerinin çoğunluğu bankacılık işlemlerini katılım bankacılık üzerinden yapmadığını de söyledi.

“İslami kurallara uygun olduğu için İşlemlerimi katılım bankacılığı aracılığı ile yaparım” görüşüne din adamlarının 123’ü katılmadığını, 98 kişi ise katıldığını söyledi. Yine bu görüş hakkında 85 kişi de fikrinin olmadığını söyledi.