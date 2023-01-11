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Yüksek tansiyon nasıl düşer? Tansiyon nasıl düşürülür?

Yüksek tansiyon bazı sağlık sorunlarına yol açarken uzun süreli tansiyonun yüksek olması tehlikelidir. Uzmanlar bazı yöntemlerle yüksek tansiyonu düşürülebileceğini söylüyor. Peki, Yüksek tansiyon nasıl düşer? Tansiyon nasıl düşürülür?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:48
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Yüksek tansiyon nasıl düşer? Tansiyon nasıl düşürülür?

Yüksek tansiyon nasıl düşer? Tansiyon nasıl düşürülür?
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Yüksek tansiyon önlem alınması gereken bir durumdur. Uzmanlar yüksek tansiyona sahip kişilerin tansiyonu yükselten şeyler uzak durulması ve bazı yöntemleri uygulayarak tansiyonun düşürülmesini sağlanması gerektiğini söylüyor. Peki, Yüksek tansiyon nasıl düşer? Tansiyon nasıl düşürülür?

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca denir. Yüksek tansiyon nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma, genişleme veya yırtılma meydana gelebilir. Tansiyon yüksekliği birçok farklı sağlık sorununa yol açacağı için düşürülmesi büyük bir öneme sahiptir.

TANSİYON NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek tansiyonu olan kişiler bazı yöntemlerle tansiyonlarını düşürebilir:

Öncelikle başınızı soğuk bir suyla yıkayın.

Soğuk su sinirlerinizi uyaracağı için tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır.

Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız soğuk bir duşa da girebilirsiniz.

Limonlu su ise en etkili tansiyon düşürme yöntemlerinden bir tanesidir. Bir bardak suyun içine bolca limon sıkıp bir güzel için.

Tuz ve tuz içeren besinlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Hazırlanan diyet programlarında en önemli unsur tuz miktarıdır, tuz en az seviyede tüketilmelidir.

Sarımsak tüketimi de tansiyonun düşmesinde etkili olacaktır.

Düzenli olarak pancar tüketimi ise içerisindeki nitrattan ötürü tansiyonunuzun yükselmesine engel olacaktır.

Düzenli olarak antioksidan besinler tüketilmelidir.

TANSİYONU YÜKSELTEN ŞEYLER NELERDİR?

Obezite

Yoğun stres altında olma

Fazla alkol tüketimi

Çok tuzlu besin tüketimi

Ağrı kesici ilaçlar

Fazla çay, kahve tüketimi

Sigara kullanımı

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