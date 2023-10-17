Yüksek tansiyona birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül sonuçlara neden olan yüksek tansiyona iyi gelen gökçe otunu dikkat çekti.

GÖKÇE OTU NEDİR?

Ökseotugiller familyasından, parazit olarak yetişen bir bitkidir. Çapı 100 cm’yi bulabilen oldukça sık çatallaşan dal sistemine sahiptir. Gövdesi oldukça kısadır ve buradan ağaçların dalına bitki özünü emmek için kökünü salar. Dalların ucunda karşılıklı iki yaprağı bulunur, zeytin yaprağına benzer. Dal uçlarında 2-6 adet sarımsı beyaz renkte küçük çiçekleri vardır. Ekim-Kasım aylarında nohut büyüklüğünde beyaz, yapışkan meyveleri oluşur ve içinde 1-2 adet oval veya köşeli tohumları bulunur.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Yüksek tansiyon ise tıp dilinde hipertansiyon olarak ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı hipertansiyona yol açabilmektedir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta zaman zaman kontrol edilmelidir.

GÖKÇE OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Yüksek tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon nedeniyle oluşan baş ağrılarını geçirir.

-Sinirleri yatıştırıcı, sinirsel spazmları gidericidir. Çarpıntıyı hafifletir.

-Metabolizmayı düzenler.

-Damar sertliğine karşı yararlıdır.

-Son zamanlarda yapılan bazı kanser araştırmalarında gökçe otunun tümör oluşumunu engellediği saptanmıştır. (Bunun için farklı kanser türlerine göre farklı ağaçların gökçe otlarından yapılan iğne türü ilaçlar yapılarak kullanılmaktadır)

GÖKÇE OTU NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kurumuş yaprakçık ve genç sürgün üzerine bir bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirerek hazırlanan çay, günde üç kez içilir.

UYARI : Gökçe otunun meyveleri kullanılmamalıdır.