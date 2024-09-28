Yüksekova’da 155 yıllık değirmende buğday öğütülüyor

Kaynak: DHA
Yüksekova’da 155 yıllık değirmende buğday öğütülüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 155 yıllık su değirmeninde buğday öğütülüyor. Dededen kalma değirmende buğday öğüten Hüseyin Kartal, “Hasat döneminde günde yaklaşık 20 teneke buğday öğütüyorum” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyündeki su değirmeni, babadan oğula, nesilden nesile 1,5 asırdır çalışıyor. Değirmeni işleten Hüseyin Kartal, değirmenin çevre köylere de hizmet verdiğini belirterek, "Çok fazla değişiklik yapmadan, derme çatma su kanallarıyla değirmeni döndürmeyi sürdürüyoruz. Dedem vefat edince babam devam etmiş. Küçük yaşta babamı kaybettim. Ben de bu mesleği küçük yaşta amcamdan öğrendim" diye konuştu.

'DEĞİRMEN SAHİPSİZ KALSIN İSTEMİYORUM'

Bölgede yaşayanların daha çok su değirmeninde öğütülen unu tercih ettiğini söyleyen Kartal, "Tek geçim kaynağımızı, bu değirmen. 155 yıl önce kuruldu ve dönmeyi sürdürüyor. Dedelerimizden devraldık. Benden sonrakilerin işletip, işletmeyeceğini bilmiyorum. Ama işletsinler diye zaman zaman çocuklarıma öğretiyorum. Değirmen sahipsiz kalsın istemiyorum. Mesleğimi 40 yıldır severek sürdürüyorum. Hasat döneminde günde yaklaşık 20 teneke buğday öğütüyorum" dedi.

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