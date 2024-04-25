Yüksekova’da 2 mevsim bir arada

Çetin geçen kış mevsiminden sonra ovadaki karın yerini çiçeklerle bezenen yeşilliklere bırakması, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova'ya özgü bu manzara, her mevsimin ayrı güzelliğini yansıtıyor.

Bölge halkından Ali Yiğit, "Bölgemiz iki mevsimi aynı anda yaşamaktadır. Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı’nın zirvesinde halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür.

Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik" şeklinde konuştu.