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Yüksekova’da bahar temizliği

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ekipleri karların erimesiyle çamur tutan yolları temizlemeye başladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:27
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Yüksekova’da bahar temizliği

Yüksekova’da bahar temizliği
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İHA
Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede karların erimesi ve havaların ısınması ile birlikte cadde ve sokaklarda ortaya çıkan çöp ve külleri temizliyor. Hafta içi ve hafta sonu mesai mefhumu gözetmeksizin hassasiyetle çalışmaları yürüten belediye ekipleri, tonlarca çöpü mahallelerden çıkarıyor.

MINTIĞA TEMİZLİĞİ YAPILDI
Yapılan çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Yasin Kaya, “İlçede başlatmış olduğumuz temizlik seferberliği aralıksız bir şekilde eş zamanlı olarak birçok mahallede devam ediyor. İş makinelerinin temizlediği alanların yanı sıra mıntıka temizliği de yapmaktayız. Bu şehir hepimizin, hepimiz sahip çıkmalıyız. Çevremizi kirleterek sağlığımızı da tehlikeye attığımızı unutmamalıyız. Biz ekip olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da üzerlerine düşeni yaparsa sıkıntımız kalmaz inşallah.

Akşam saat 23.00’dan önce ve sabah saat 08.00’dan önce çöplerimizi çöp noktalarına bırakalım ki ekipler alabilsin. Belirlenen saatler dışında çöp dökmek yasak ve yasal işlem gerektirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Küllerin yeri sokak ve caddelerimiz değildir. Belirlenen kül dökme bölgelerimiz var. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek olumsuzlukları önlemek, daha temiz ve düzenli bir Yüksekova için bu çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.

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