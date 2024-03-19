Yüksekova'da bir ev sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari için yapılan yağmur ve fırtına uyarısından sonra etkisini gösteren yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli yağışın ardından Güngör Mahallesi’nde bulunan bir evin odunluğunu su bastı, aile evden çıkabilmek için kendi imkanları ile saatlerce uğraştı.

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Sami Tokçu adlı vatandaşa ait evin önü su birikintisi ile doldu. Evden çıkamadıklarını söyleyen Tokçu, "Yağış olduğunda evimiz sürekli sular altında kalıyor. Kendi imkanlarımla kürekle suyun önünü açıyoruz. Tabii taşkın zarar da verdi. Odunluğumuz tamamen sular altında kaldı. Odunlarımız kullanılamaz halde. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama ne yazık ki yeterli olmadı. Sağ olsun komşular da yardım etti. Şu an gördüğünüz gibi evin etrafı sular altında” ifadelerini kullandı.