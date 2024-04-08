Yüksekova'da caddeler göle döndü. Araçlar adeta suda yüzdü

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından yoğun yağışlar sebebiyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Yoğun yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken aracıyla yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa yaya olarak hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.