Yüksekova’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA
Yüksekova’da kar temizleme çalışmaları sürüyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köy yollarındaki kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ilçenin tüm köy ve mezra yolları yoğun kar yağışından dolayı kapanmıştı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma açan ekipler, ardından yollarda genişletme çalışmalarına başladı. Ekipler, bu hafta ise ilçenin Doski Vadisi’nde yer alan köylerin yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ise bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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