Yüksekova’da mezarlık yangını

Kaynak: İHA
Yüksekova’da mezarlık yangını

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın 3 saatte söndürüldü.

Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, “Yangın akşam saatlerine doğru başladı alevlerin yükselmesiyle ihbarını aldık. Biz de direkt buraya geldik ekiplere haber verdik. Sağ olsun ekipler var güçleriyle yangına müdahalede bulundular. Bunun yanında mahalle sakinleri de burada var güçleri ile yangına müdahale ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle üzücü hadiseler yaşanmaz" dedi.

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