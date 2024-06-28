Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular

Kaynak: İHA
Yüksekovalı sporcular Türkiye şampiyonu oldular

Ahlat, Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nda Yüksekovalı atletler büyük bir başarıya imza attı. Toplamda 17 madalya kazanan sporcular, şampiyonluk kupasını da kucaklama başarısını gösterdiler.

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, 23 şehirden gelen 400 sporcuyu ağırladı. Erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışan sporcular, heyecanlı mücadeleler sergiledi. Yüksekova ekibi, toplamda 17 madalya kazanarak şampiyonanın zirvesine yerleşti.

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Hakkari Yüksekova, 2240 puanla Türkiye şampiyonu olurken, Bolu 1892 puanla ikinci, Rize ise 1497 puanla üçüncü sırayı aldı. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, takımın başarısını kutlayarak, bu başarının diğer branşlarda da süreceğine inandıklarını ifade etti. Yılmaz, devletin sağladığı imkanlarla ilçenin spor altyapısının güçlendirileceğini ve ulusal düzeyde başarıların devam edeceğini belirtti.

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