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Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı 4 gündür alev alev yanarken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 01:38
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Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor

Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor
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Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor. (İHA)

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