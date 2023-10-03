Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

KAYNAK: İHA
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü


Yüksekova'da etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde sabah ile akşam saatleri arasında beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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