Yüksel Yıldırım Panathinaikos maçı öncesi iddialı konuştu: "Tarih yazacağız"

Samsunspor bugün saat 20.00'de Panathinaikos ile Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı için sahasında karşı karşıya gelecek.

İlk maçı Atina'da 2-1 kaybeden Samsunspor taraftarının desteğiyle rövanş maçında turu atlamayı hedefliyor.

Kritik maç öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım iddialı konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Ekol Sports'a açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Evimizde bir Avrupa maçı oynayacağız. Şehir heyecanla bekledi. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İlk maçı kötü bir şekilde 2-1 kaybettik. İki farklı kazanamamız lazım. En azından tek farklı galip gelip uzatmalara götürebiliriz. Tur atlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz.

"MUSABA OYNAYACAK, HOLSE KADRODA"

Güzel bir haber aldım. Musaba kanatta oynayacak diye bekliyorum. Geçen maç yoktu. Carlo Holse de bugün kadroda.

"TARİH YAZACAĞIZ"

Bu maç bir maçtan öte. Tarih yazacağız. Tribün şovları olacak. Taraftar grupları inanılmaz heyecanlı.12'inci adam hazır. Hocamızla görüştüm. 'Takım hazır, biz hazırız' dedi. Kaybetsek de üzüleceğimiz bir şey yok. Sonuçta her zaman Avrupa'da oynayan bir takım değiliz. Ancak hedefimiz kesinlikle turu geçmek. Samsun'a geldim, kulübe girdim. Herkesin motivasyonu yüksek. Akşamı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"UEFA 'YÜKSEK RİSKLİ MAÇ' İLAN ETTİ"

Son olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet pankartlarının yasaklanmasına ilişkin yöneltilen soruya cevap veren Yüksel Yıldırım, "Pankart olayından haberim yok. Şimdi geldim. UEFA bu maçı yüksek riskli maç olarak ilan etti. Biz de taraftarlarımızı uyardık. 'Herhangi bir taşkınlık olmasın' dedik. Pankart işinden haberim yoktu. Bizim başka şovlarımız olacak. Ben Samsunspor taraftarına güveniyorum. Centilmence takımı 90 dakika destekleyeceklerdir." dedi.