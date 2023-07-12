Yüksel Yıldırım Taylan Antalyalı transferinde yaşadıklarını anlattı

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray'ın orta sahası Taylan Antalyalı ile yaptıkları transfer görüşmesinde yaşananları açıkladı.

Yüksel Yıldırım Taylan Antalyalı transferinde yaşadıklarını anlattı

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık geçiren Galatasaray’ın deneyimli orta sahası Taylan Antalyalı ile yaptıkları transfer görüşmesi ile ilgili detayları beIN Sports’a aktardı.

İşte Yüksel Yıldırım’ın Taylan Antalyalı hakkındaki açıklamaları:

"KENDİLERİNİ YABANCILARLA KIYASLIYOR"
"Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, birşey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz parayı kolay toplayamıyoruz. Zaten Türk parası değer kaybediyor"

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başkent temsilcisinde forma giyen Taylan Antalyalı burada çıktığı 32 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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