Yumurta bilinen aksine kolesterolü düşürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Yumurta bilinen aksine kolesterolü düşürdüğü ortaya çıktı

Yumurta üzerinde araştırma yapan UCSD, yumurta tüketen kadınların kısa ve uzun süreli hafızlarda daha az gerileme yaşadığını ortaya koydu. Erkeklerde ise aynı sonucun gözlemlenmediğini belirtti.

California San Diego Üniversitesi'ndeki (UCSD) araştırmacılar yaklaşık 900 kişinin sağlık verilerini analiz etti. Çalışmaya katılanlardan haftada iki ila dört yumurta tüketen kişilerin daha düşük kan kolesterol seviyelerine sahip olduğu tespit edildi.

Araştırma, katılımcıların bilişsel fonksiyonlarını da inceledi. Sonuçlar, daha fazla yumurta tüketen kadınların kısa ve uzun süreli hafızalarında daha az gerileme yaşadığını ortaya koydu. Ancak erkeklerde aynı sonuç gözlemlenmedi.

UCSD'den halk sağlığı araştırmacıları Donna Kritz-Silverstein ile Ricki Bettencourt, yumurtanın zararlı bir etkisinin olmadığını ve hatta zamanla bilişsel işlevin korunmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Kritz-Silverstein ile Bettencourt, yumurtaların içerdiği proteinler, amino asitler ve kolesterolün beyin hücrelerinin yapısı ile işlevini koruyabileceğini de belirtti. Yumurtalar, düşük yağ içeriği ve yüksek besin değeriyle sağlıklı bir diyetin parçası olarak değerlendiriliyor.

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